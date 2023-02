മരുന്നുകടയിലെ പൊലീസ് ഇടപെടൽ: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

കാലടി ∙ എറണാകുളം മറ്റൂരിലെ മരുന്നുകടയിലെത്തിയ യുവാവിനെ, മുഖ്യമന്ത്രി വഴിയിലൂടെ പോകുന്നുവെന്ന പേരിൽ, പൊലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷണം നടത്തി നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഇടപെടൽ. കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി എസ്.ശരത്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്.

English Summary: Father Who Came to Buy Medicine For Child Was Sent Back by Police: Human Rights Commission Filed a Case