അദാനി പോർട്സിനായി സർക്കാർ 400 കോടി വായ്പയെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ പുലിമുട്ടു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അദാനി പോർട്സിനു നൽകാനായി സർക്കാർ 400 കോടി രൂപ ഉടൻ വായ്പയെടുക്കും. തുറമുഖ നിർമാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖ കമ്പനി (വിസിൽ) ഹഡ്കോയിൽനിന്നാണു വായ്പയെടുക്കുക. 15 വർഷത്തിനുശേഷം ഹഡ്കോയ്ക്കു വായ്പ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയെന്നാണു ധാരണ.

പുലിമുട്ടു നിർമിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ പണവും നിർമാണക്കമ്പനിയായ അദാനി പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിനു നൽകേണ്ടതു സർക്കാരാണ്. ആകെ 1450 കോടി നൽകണം. മുൻകൂറായി (മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്) 190 കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പണമാവശ്യപ്പെട്ടു പല തവണ കത്തു നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വായ്പയെടുക്കുന്നത്. തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമാണത്തിനു പണം മുടക്കേണ്ടതും സർക്കാരാണ്. ഇതിനായും വിസിൽ വായ്പയെടുക്കും. വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടായി 818 കോടി രൂപ വീതം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അദാനി പോർട്സിനു നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആവശ്യത്തിനും വായ്പയെടുക്കേണ്ടിവരും. വായ്പകൾക്കെല്ലാം സർക്കാർ ഗാരന്റി നൽകും.

English Summary : Government to take 400 crores loan for Adani port