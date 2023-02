മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചവർക്ക് പൊലീസിന്റെ ഇംപോസിഷൻ

തൃപ്പൂണിത്തുറ ∙ ‘ഇനി മേലിൽ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കില്ല’. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനു ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് പിടികൂടിയ ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് പൊലീസിന്റെ വക നൽകിയ ഇംപോസിഷനാണിത്. 1000 തവണ ഇംപോസിഷൻ എഴുതി കാണിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇവർക്കു ജാമ്യം നൽകിയത്.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5 മുതൽ 9 വരെ നീണ്ടു നിന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയിലാണ് 16 ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിലായത്. പിടിയിലായവരിൽ 4 പേർ സ്കൂൾ ബസ് ഓടിച്ചവരാണ്. 2 പേർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഡ്രൈവർമാരും 10 പേർ സ്വകാര്യ ബസ് ഓടിച്ചവരുമാണ്.

ഹിൽപാലസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി. ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിങ്ങാച്ചിറ, വൈക്കം റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2 സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന. പിടികൂടിയ ബസ് ഡ്രൈവർമാരെ മാറ്റി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബസ് ഓടിച്ചു യാത്രക്കാരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ച ശേഷം തുടർ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കി. സ്കൂൾ ബസുകൾ മഫ്തിയിലുള്ള പൊലീസ് തന്നെ ഓടിച്ചു വിദ്യാർഥികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചു.

