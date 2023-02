കേബിളിൽ കുരുങ്ങി അപകടമുണ്ടായാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്

കാക്കനാട് (കൊച്ചി) ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ റോഡുകളിലെയും കേബിളുകൾ 2 മാസത്തിനകം അപകടരഹിതമായി പുനഃക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ റോഡ് സുരക്ഷ ആക്ട് പ്രകാരം നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു.

എല്ലാ റോഡുകളിലും പരിശോധന നടത്തി കേബിളുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നു റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ലാബില്ലാത്ത ഓടകൾ മൂലം അപകടമുണ്ടായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. കേബിൾ കുരുക്കു മൂലം അപകടമുണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേബിൾ ഏജൻസിക്കാരും പ്രതികളാകും.

അനുമതിയില്ലാതെയും അലക്ഷ്യമായും കേബിളുകൾ വലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി, ബിഎസ്എൻഎൽ അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണം. കെഎസ്ഇബി തൂണുകളിലൂടെ വലിച്ച കേബിളുകൾ അപകടം സൃഷ്ടിച്ചാൽ സെക്‌ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറായിരിക്കും പ്രതി. ബിഎസ്എൻഎൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജൂനിയർ ടെലികോം ഓഫിസറോ സബ് ഡിവിഷനൽ എൻജിനീയറോ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു ചുമത്തിയാകും കേസ്.

റോഡിലൂടെ കേബിളുകൾ വലിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡം ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ നിന്നുള്ള ഉയരവും വലിക്കേണ്ട രീതിയുമെല്ലാം ഇതനുസരിച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഫുട്പാത്തുകളിൽ ഇളകി കിടക്കുന്ന സ്ലാബുകൾ അടിയന്തരമായി കുറ്റമറ്റതാക്കണം. ജല അതോറിറ്റി കുഴിക്കുന്ന റോഡുകൾ കൃത്യമായി പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കണം. റോഡിൽ പൈപ്പിടൽ നടക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : Non bailable case to be charged against officials if accident occurs due to cable in roads