മര്യാദ വേണ്ടേ, മരുന്നിനെങ്കിലും; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രാവഴിയിൽ ജനങ്ങളെ ‘തടവിലാക്കി’ പൊലീസ്

മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ കുഞ്ഞിനുള്ള മരുന്നു വാങ്ങാൻ പോലും സാധാരണക്കാരെ അനുവദിക്കാതെ പൊലീസിന്റെ അതിക്രമം. കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാൻ പോലും വൈകി. കരുതൽ തടങ്കലിലായ ഒരാളുടെ അമ്മയുടെ കാൻസർ പരിശോധന മുടങ്ങി.

∙ മറ്റൂർ, എറണാകുളം

കുഞ്ഞിനു മരുന്ന് വാങ്ങണം, സർ

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.45നാണ് മരുന്നു വാങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. എംസി റോഡിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ കാലടിയിലും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു തിരിയുന്ന മറ്റൂർ ജംക്‌ഷനിലും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമായിരുന്നു. വിദേശത്തേക്കു പോകുന്ന ഭാര്യയെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിട്ടു മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി എസ്.ശരത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കു മരുന്നു വാങ്ങാൻ വഴിയിലിറങ്ങിയത്.

കാർ അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മരുന്നു വാങ്ങി പെട്ടെന്നു പോകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും വഴങ്ങിയില്ല. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും വേറെ മരുന്നുകട കാണാതെ ശരത് തിരികെവന്ന് സമീപത്തുള്ള ഹോട്ടൽ വളപ്പിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീണ്ടും കയർത്തപ്പോൾ മരുന്നുകടയുടമ എം.സി.മത്തായി എതിർത്തു. അതോടെ കട പൂട്ടിക്കുമെന്നായി പൊലീസ്.

മരുന്നു വാങ്ങി പെട്ടെന്നു മടങ്ങിയ ശരത്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യേഗസ്ഥർക്കും പരാതി അയച്ചു. ഇവിടെ കടകൾക്കുമുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന‌വരെയെല്ലാം പൊലീസ് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. കടയിൽ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഇറക്കിവിട്ടതായും പരാതിയുണ്ട്. കറുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ചിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനെ വിരട്ടിവിട്ടു. സ്റ്റാൻഡുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഒഴിപ്പിച്ചു.

∙ മണ്ണുത്തി, തൃശൂർ

സ്കൂളിലെത്താൻ വൈകും, സർ

ഇന്നലെ രാവിലെ ക്ഷീരകർഷക സംഗമം ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി തലേന്നു രാത്രി താമസിച്ച രാമനിലയത്തിനടുത്തുള്ള റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ രാവിലെ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാൻ പോലും വൈകി. ക്ഷീരസംഗമ ഘോഷയാത്ര കൂടിയായതോടെ കുരുക്കു പൂർണം.

∙ മുടപ്പല്ലൂർ, പാലക്കാട്

ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതാണ്, സർ

ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെത്തും മുൻപ് ജില്ലയിൽ 22 യൂത്ത് കോൺഗ്ര

സ് നേതാക്കളെ പൊലീസ് കരുതൽതടങ്കലിലാക്കി. മുടപ്പല്ലൂരിൽ ഒരാളെ രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്നു പെ‍ാലീസ് കെ‍ാണ്ടുപേ‍ായത് കാൻസർ രോഗിയായ അമ്മയെ കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കെ‍ാണ്ടുപേ‍‍ാകാൻ നിൽക്കുമ്പേ‍ാഴാണ്. ചികിത്സയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും പെ‍ാലീസ് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. വിട്ടയയ്ക്കാൻ വൈകിയതോടെ പരിശേ‍ാധന മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Police atrocity in the name of security to chief minister Pinarayi Vijayan