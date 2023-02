7 തവണ പിഴ; ബൈക്ക് അഭ്യാസം വീണ്ടും, വിദ്യാർഥിനിയെ ഇടിച്ചിട്ടു

കല്ലമ്പലം (തിരുവനന്തപുരം) ∙ ബൈക്ക് അഭ്യാസം നടത്തിയതിന് 7 തവണ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തിയ യുവാവ് അഭ്യാസം ആവർത്തിച്ച് വിദ്യാർഥിനിയെ ഇടിച്ചിട്ടു. സംഭവം വൈറൽ ആയതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ ഒരുങ്ങി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്. മടവൂർ ഞാറയിൽകോണം ചാന്നാരുകോണം എൻ.എഫ്.റോസ് വില്ലയിൽ എൻ.എസ്.നൗഫൽ ആണ് അപകടകരമാം വിധം ബൈക്ക് ഓടിച്ചത്. തലവിളമുക്ക് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിനിക്ക് ആണ് പരുക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ 9ന് കല്ലമ്പലം തലവിള ജംക്‌ഷനു സമീപം ബൈക്കിന്റെ മുൻ ഭാഗം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Youth who was fined 7 times for bike stunding hits student