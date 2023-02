ജിഎസ്ടി സർക്കാരിന്റേത് ഗുരുതര വീഴ്ച: വേണുഗോപാൽ

കണ്ണൂർ ∙ 2017–18 മുതൽ 21–22 വരെയുള്ള ജിഎസ്ടി വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കേരളം ഹാജരാക്കിയില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞതു കേരളത്തിന് അപമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി. സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഇതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ മറുപടി നൽകണം. രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിന് സാധുവായ രേഖകൾ കാണിച്ചാൽ, കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റിൽ ധനമന്ത്രി അസത്യം പറഞ്ഞതിനെതിരെ പ്രിവിലേജ് പ്രശ്നം ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നതു തെറ്റായ നടപടിയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് തെളിവ് സഹിതം പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്. മോദി–അദാനി ബന്ധത്തിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും കോൺഗ്രസ് ഹാജരാക്കുമെന്നും പാർലമെന്റിലെ രേഖകളിൽ നിന്ന് ഇവ നീക്കം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വേദിയിലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്നും കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യം കേരളത്തിൽ വിചിത്രമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ടയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി, ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പേടിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ നടക്കുന്നത്.

കേരളം അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട നാടൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ പേരിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയാണിവിടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

