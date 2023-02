മദ്യപിച്ചു വീട്ടിലെത്തി, പിന്നാലെ തർക്കം; കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

പന്തളം ∙ വാടകവീട്ടിൽ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ബെംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിൽ. പൂഴിക്കാട് ചിറമുടിയിൽ തച്ചിരേത്ത് ജംക്‌ഷനിലെ വാടകവീട്ടിൽ വച്ച് പുന്തല തുളസീഭവനം വീട്ടിൽ സജിത(42) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ, തിരുവനന്തപുരം കീഴാറൂർ തുടലി ഡാലുംമുഖം ബിഎസ് ഭവനിൽ എസ്.എൽ. ഷൈജുവാണ്(34) ബെംഗളൂരു മജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് അറസ്റ്റിലായത്.



വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെയാണ് സജിതയ്ക്ക് മരക്കഷണം കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റത്. സംഭവത്തിനു ശേഷം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ഷൈജു കായംകുളത്തെത്തുകയും അവിടെ നിന്നു കോഴിക്കോട് വഴി ബംഗളൂരുവിലെത്തുകയുമായിരുന്നു.

പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സമീപത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു പോയിരുന്ന ഷൈജുവിനെ സജിത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. മദ്യപിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ ഷൈജു സജിതയുമായി തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ,‍ സജിത സമീപത്ത് കിടന്ന മരക്കഷണം കൊണ്ട് ഷൈജുവിനെ മർദിച്ചു. ഇതോടെ, പ്രകോപിതനായ ഷൈജു മരക്കഷണം പിടിച്ചുവാങ്ങി സജിതയുടെ തലയിലും കഴുത്തിനു പിന്നിലും അടിച്ചു. രക്തം വാർന്ന് അവർ നിലത്തു വീണു. പരിഭ്രമത്തിലായ ഇയാൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തി കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ നൽകാതെ വന്നതോടെ സജിതയ്ക്ക് അപകടമുണ്ടായെന്നു പറഞ്ഞു 2 സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പെട്ടെന്നെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഷൈജു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മുങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയോടെ‍ നടന്നു കായംകുളത്തെത്തി.

ഗൂഗിൾ പേ വഴി എടുത്ത 3000 രൂപയുമായി കോഴിക്കോട്ടേക്കു ബസ് കയറി. കോഴിക്കോട്ടു നിന്നു മംഗലാപുരം വഴി ബസിലാണു ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയത്. ഇവിടെയുള്ള ബന്ധുവിനെ ഇയാൾ വിളിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

English Summary: Man accused of murder of women held from Bengaluru