ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും കൂട്ടരും ഒളിവിൽ; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേകസംഘം

കണ്ണൂർ ∙ ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സിപിഎമ്മിനെ വെട്ടിലാക്കി ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിട്ടു മുങ്ങിയ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെയും കൂട്ടരെയും തേടി പൊലീസ്. വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ എന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇന്നലെയും ഭീഷണി സന്ദേശവുമായി ആകാശ് സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉറപ്പായതോടെ മുങ്ങി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു പ്രകാരമെടുത്ത കേസിലാണ് ആകാശിനെ പൊലീസ് തേടുന്നത്.

ആകാശിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ജിജോ തില്ലങ്കേരി, ജയപ്രകാശ് തില്ലങ്കേരി എന്നിവരുടെ പേരിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണത്തിലാണു പൊലീസ്. ഇതിനായി മുഴക്കുന്ന് സിഐ രജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു. മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അനൂപിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പരാതിയിൽ ഇവർക്കെതിരെ ബുധനാഴ്ച മുഴക്കുന്ന് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു.

പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും 3 പേരുടെയും ഫോണുകൾ നിശ്ചലമാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പേരാവൂ‍ർ ഡിവൈഎസ്പി എ.വി.ജോൺ അറിയിച്ചു.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ തനിക്കെതിരെ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാണു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പരാതി. ഡിവൈഎഫ്ഐ മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി.വിനീഷിനെ സമൂഹ മാധ്യമം വഴി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് മറ്റൊരു കേസ് മട്ടന്നൂർ പൊലീസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിനിടയ്ക്കാണ് പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണു കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന തരത്തിൽ ആകാശ് പോസ്റ്റിട്ടത്.

