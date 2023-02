വാഗമൺ ഭൂമിത്തട്ടിപ്പ്: ജോളി സ്റ്റീഫനെ സഹായിച്ച റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളാകും

വാഗമൺ ∙ ഭൂമിത്തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതി ജോളി സ്റ്റീഫനെ സഹായിച്ച റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ആധാരമെഴുത്തുകാരനെയും കൂടി പ്രതി ചേർക്കാൻ വിജിലൻസ് നീക്കം. പ്രതി തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരുന്ന കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പീരുമേട് തഹസിൽദാർ, വാഗമൺ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ കണ്ടെത്താൻ വിജിലൻസ് ശ്രമം തുടങ്ങി.

വസ്തുവിന്റെ ആധാരങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരമെഴുത്തുകാരനെ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. ഇയാളിൽ നിന്നു പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും വിജിലൻസ് സംഘം ശേഖരിച്ചു. കൂടാതെ വ്യാജപട്ടയം നിർമിച്ചു കൈവശപ്പെടുത്തിയ 3.40 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ കണ്ടെത്തി വേർതിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ഉടനടി ആരംഭിക്കും.

തന്റെ ബന്ധുവായ എറണാകുളം സ്വദേശിനിയുടെ പേരിലാണു ജോളി വ്യാജപട്ടയം സമ്പാദിച്ചത്. തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീടു വ്യാജപട്ടയത്തിലെ സ്ഥലം മറിച്ചുവിറ്റപ്പോൾ ബന്ധുവിനു പകരം വാഗമണ്ണിൽ അതേ പേരിലുള്ള ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളിയെ ഉപയോഗിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആധാരമെഴുതിയതിനു പിന്നാലെ, വാഗമണ്ണിലെ ഈ തൊഴിലാളി മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജോളിയുടെ പക്കൽ നിന്നു വസ്തു വാങ്ങിയ 32 പേരുടെ മൊഴിയും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും. അവരിൽ ചിലർ വിദേശത്താണ്. മറ്റു ചിലർ കേരളത്തിനു പുറത്താണു താമസിക്കുന്നത്.

