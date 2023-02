കോട്ടയം പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം: പുതിയ കെട്ടിടം തേടുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം‌‌

ന്യൂഡൽഹി/കോട്ടയം ∙ കോട്ടയത്തെ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം (പിഎസ്കെ) നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാരണം പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എത്രയും വേഗം പുതിയ കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി (കോൺസുലർ, പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വീസ ആൻഡ് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ അഫയേഴ്സ്) ഔസാഫ് സയീദ് അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്രം കോട്ടയത്തു തന്നെ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു മുഖ്യ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ ആംസ്ട്രോങ് ചാങ്സാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ, സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, പിഎസ്കെയുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കും കത്തു നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിൽ എറണാകുളം മേഖലാ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസറുമായും പിഎസ്കെ നടത്തുന്ന ടാറ്റാ കൺസൽറ്റൻസി സർവീസസുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും തോമസ് ചാഴികാടൻ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, കോട്ടയം കലക്ടറേറ്റിനു സമീപമുള്ള കെട്ടിടം പിഎസ്കെയ്ക്കായി വിട്ടുനൽകാൻ ഉടമ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. പിഎസ്കെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ഒൻപതു കോടി രൂപയോളം ചെലവുവരുമെന്നാണു നിഗമനം.

