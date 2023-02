ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രികൾ ഏറ്റെടുക്കൽ; സംസ്ഥാന നിലപാട് തേടി ഇഎസ്ഐ കോർപറേഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ 9 ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ കോർപറേഷൻ തയാറാണെന്ന് ഇഎസ്ഐ ബോർഡ് അംഗം വി. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇഎസ്ഐ കോർപറേഷൻ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ, കൊല്ലം ആശ്രാമം, എഴുകോൺ ആശുപത്രികളൊഴികെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണിത്. ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.



പേരൂർക്കട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂരിലെ ഒളരി, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, പാലക്കാട്, ഫറോക്ക്, കണ്ണൂർ തോട്ടട എന്നീ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം നിരാശാജനകമാണെന്ന് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരോ മരുന്നുകളോ ഇല്ല. കിടപ്പുരോഗികളുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനത്തി‍ൽ കുറവാണ്. അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് 10 ലക്ഷം ഇഎസ്ഐ അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമുൾപ്പെടെ 40 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത്.

ആശുപത്രികളിലെ ഒപി പ്രവർത്തന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ നേരത്തേ ഇഎസ്ഐ ബോർഡ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയില്ല. പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ലേബർ സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഈ ആശുപത്രികളിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ അടുത്തകാലത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമല്ല. ഐസിയുകൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡുകളായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വി. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

ഇഎസ്ഐ ബോർഡിന്റെ യോഗം ഈ മാസം 19,20 തീയതികളിൽ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടക്കും.

ജീവനക്കാർക്ക് എതിർപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇഎസ്ഐ കോർപറേഷന്റെ നീക്കത്തോടു ജീവനക്കാർക്ക് എതിർപ്പ്. ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ ആശുപത്രികൾക്ക് കോർപറേഷൻ കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാരും എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഎസ്ഐ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം സുപ്രീംകോടതി വരെ നീണ്ടു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണു ജീവനക്കാർ കോർപറേഷന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്നത്. ഈ ആശുപത്രികളുടെ ചെലവിൽ 87.5% കോർപറേഷനും 12.50% കേരളവുമാണു വഹിക്കുന്നത്.

