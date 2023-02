ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ: വിജിലൻസ് കേസ് ശിവശങ്കറിൽ ഒതുങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിലേക്കു മാത്രം ചുരുക്കുന്നു. അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുപ്പക്കാരിൽ ആരോപണ വിധേയരായവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നു പോലും ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പു പ്രകാരമാണു വിജിലൻസ് കേസ്. അതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഗണത്തിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ശിവശങ്കർ മാത്രം.

കേസിലെ പ്രതികളായ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെയും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയും മൊഴികളിൽ മൂന്നരക്കോടി മുതൽ നാലരക്കോടി രൂപ വരെ കോഴ ഇടപാടു നടന്നതായി പറയുന്നു. പ്രതിപക്ഷം മുൻപ് ഉന്നയിച്ചത് 9 കോടി രൂപയുടെ കോഴയെന്നാണ്. 20 കോടി രൂപയുടെ ഭവനപദ്ധതിയിൽ എത്ര രൂപയുടെ കോഴ ഇടപാടു നടന്നെന്നു പോലും ഇതുവരെ വിജിലൻസിനു കണ്ടെത്താനായില്ല.

ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശിവശങ്കറിനെ അകത്താക്കിയപ്പോൾ വിജിലൻസ് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി, സിബിഐയുടെ കൈവശമുളള്ള രേഖകൾ നൽകണമെന്നു വിജിലൻസ് എസ്പി കത്തു നൽകി. സ്വപ്ന, ശിവശങ്കർ, യു.വി.ജോസ് എന്നിവർ തമ്മിലെ ഫോൺ സംഭാഷണം, വാട്സാപ് ചാറ്റ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ എൻഐഎയും ഇഡിയും നേരത്തേ സിഡാക്ക് വഴി ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമേ ഈ 3 പേരുടെ വാട്സാപ് ചാറ്റും വിശദാംശവും നൽകണമെന്നു സിഡാക്കിനും കത്തു നൽകിയതായി വിജിലൻസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവശങ്കറിനെതിരെ ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ ആയിരുന്ന യു.വി.ജോസ് 2 തവണ വിജിലൻസിനു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നൽകിയ ഐഫോൺ ശിവശങ്കർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതിനു മാത്രമേ തെളിവു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂവെന്നാണു വിജിലൻസ് പറയുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം.

English Summary: U.V. Jose, Swapna Suresh and Sivasankar whatsapp chat to be examined in connection with life mission bribe