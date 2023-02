ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസ്: സർക്കാരിന്റെ ‘വിജിലൻസി’ൽ വലഞ്ഞ് സിബിഐ

കൊല്ലം ∙ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴക്കേസിൽ, അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാവാതെ സിബിഐ. എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി സിബിഐ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ധൃതിപിടിച്ച് അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസെടുത്ത വിജിലൻസ്, കരാർ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളും കൈക്കലാക്കി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ സിബിഐക്ക് ഇതോടെ അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനായില്ല. ഒരേ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ 2 ഏജൻസികൾക്ക് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ വിനയായി.



ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നു വിദേശ സഹായം കൈപ്പറ്റിയതിനു വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ 3, 35, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 120 ബി (ഗൂഢാലോചന) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണു സിബിഐക്കു കേസെടുക്കാനായത്. പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ പകർപ്പു പോലും വിജിലൻസ് കൊടുത്തില്ല. സിബിഐ ശേഖരിച്ച രേഖകൾ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുകയാണു വിജിലൻസ്.

അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുമെന്നാണു സിബിഐക്കു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം.

യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സ് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പനാണ് സിബിഐ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി. യൂണിടാക്കിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ സെയ്ൻ വെഞ്ചേഴ്സും ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത ലൈഫ് മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണു മറ്റു പ്രതികൾ.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രതി ചേർക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സിബിഐ നിയമോപദേശം തേടിയെങ്കിലും വിജിലൻസിന്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ ലഭിച്ചാലേ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകൂ.

English Summary: Vigilance not ready to hand over Llife Mission documents to CBI