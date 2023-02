ലൈഫ് മിഷൻ: സിബിഐക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വിജിലൻസ് മുക്കിയ ആ ഫയലുകളിൽ എന്ത് ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് നിർണായകമാകുന്ന ഫയലുകളാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോഴും സിബിഐക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രം വച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം നടക്കില്ല; അതിന്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തണം. സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നുതന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്നു വിജിലൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയ ഫയലുകളാണ് ഇൗ കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ.

ലൈഫ് മിഷനിൽ തദ്ദേശവകുപ്പിൽ ആദ്യം തയാറാക്കിയതും നിയമവകുപ്പു തടസ്സമുന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നു മാറ്റിയതുമായ ഫയലാണു വിജിലൻസ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഫയൽ. റെഡ് ക്രസന്റും ലൈഫ് മിഷനും തമ്മിലുള്ള ധാരാണാപത്രത്തിലേക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഇൗ ഫയലിലുണ്ട്. ഈ ഫയൽ തിടുക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പു തിരിച്ചുവാങ്ങിയെങ്കിലും അതെത്തും മുൻപ്, മുകളിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ധാരണാപത്രം തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഇൗ ധാരണാപത്രമാണു തദ്ദേശവകുപ്പിൽ നിന്നു ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒയ്ക്കു മുന്നിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത്.

