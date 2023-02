പട്ടയ മിഷൻ അടുത്ത മാസം; ഭൂമിയുടെ രേഖകളില്ലാത്ത അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും പട്ടയം നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയ മിഷൻ അടുത്ത മാസം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ റവന്യു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഭൂമിയുടെ രേഖകളില്ലാത്ത അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും പട്ടയം നൽകുന്നതിനാണു പട്ടയ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം രൂപരേഖ തയാറാക്കണം.

ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച തുക പട്ടയ മിഷന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ചെലവഴിക്കും. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സെൽ ആയിരിക്കും നേതൃത്വം നൽകുക. നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കും.

എംഎൽഎമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു പട്ടയം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കും. മലയോര മേഖലകളിൽ അർഹർക്കു പട്ടയം നൽകാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഒരുക്കും. കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ പട്ടയ പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കണമെന്നു മന്ത്രി കെ.രാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

English Summary : Deserving people who had no land records will be given deed