കെഎസ്ആർടിസിയോട് ഹൈക്കോടതി: ആസ്തികൾ വിറ്റ് കടം തീർക്കൂ

കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വസ്തുവകകൾ വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ബാങ്ക് വായ്പ തീർക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കണമെന്നും ഇതിനുവേണ്ട നയതീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജീവനക്കാർ ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം വായ്പയുടെ പലിശ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മുൻപു മാസം ശരാശരി 175–180 കോടി രൂപയായിരുന്ന വരുമാനം ഇപ്പോൾ 206 കോടിയായിട്ടും പെൻഷൻകാർക്കു നൽകാൻ പണമില്ല. 3100 കോടിയുടെ വായ്പ ബാധ്യതയ്ക്ക് പ്രതിദിനം ഒരു കോടി പലിശ നൽകണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു.

വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 4 മാസത്തിനകം നൽകണമെന്ന മുൻഉത്തരവിനെതിരെ കെഎസ്ആർടിസി നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജികളാണു കോടതി പ്രധാനമായി പരിഗണിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷം വീതം നൽകിയിട്ടു ബാക്കി തുകയ്ക്കു സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്നു കെഎസ്ആർടിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫണ്ടില്ലെന്ന വാദം റിവ്യൂ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കാരണമല്ലെങ്കിലും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഉത്തരവു നൽകിയിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് കോടതി ഒരു ലക്ഷം വീതം മാർച്ച് 31ന് അകം നൽകണമെന്നു നിർദേശിച്ചത്. നടപടി റിപ്പോർട്ടിനായി മാർച്ച് 31നു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കിയത് അനീതി



പെൻഷൻകാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള കോർപസ് ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കിയത് അനീതിയാണെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിരമിച്ചു 14 മാസം കഴിഞ്ഞവർക്കു പോലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാത്തതു ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനമാണു പെൻഷൻകാരെ പരിഗണിക്കുന്നത്.



ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിന്റെ 10% പ്രത്യേക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പെൻഷൻകാർക്കുവേണ്ടി കോർപസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സുപ്രീം കോടതിയും വിധിച്ചിട്ടും ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കിയത് കോടതിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും വിമർശിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കു തുക വിനിയോഗിച്ചെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വിശദീകരണം. മാർച്ചിലെ കലക്‌ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഫണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary : High court directs KSRTC to pay off debt by selling assets