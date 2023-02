ഷുഹൈബിന്റെ ചോരയ്ക്ക് കണക്കുപറയിക്കും: സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഷുഹൈബ് വധക്കേസിനു പിന്നിൽ സിപിഎം ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വേണ്ടെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അറിയാതെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു കൊലപാതകവും സിപിഎം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഷുഹൈബിന്റെ ഘാതകർക്കു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതു വരെ കോൺഗ്രസ് നിയമ പോരാട്ടം തുടരും. രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരയ്ക്ക് സിപിഎമ്മിനെക്കൊണ്ട് കണക്കുപറയിപ്പിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത നടപടിയിലൂടെ സിപിഎമ്മിന്റെ ക്രൂര മനസ്സിന്റെ ആഴം കേരളീയ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി.

മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയും നീതിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലു പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൊലപാതകികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. ഖജനാവിൽ നിന്നും 1.36 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി മുൻനിര അഭിഭാഷകരെ വച്ച് കൊലപാതകികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്. സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണത്തിന് എതിരു നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ ഈ കൊലപാതകത്തിലെ സിപിഎമ്മിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ്. ആകാശ് തില്ലങ്കേരി സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K. Sudhakaran against cpm on Akash Thillankeri revelation regarding Shuhaib murder