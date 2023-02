കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം: ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും പങ്കെടുത്തേക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ റായ്പുരിൽ 24ന് ആരംഭിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളായ എ.കെ. ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും പങ്കെടുത്തേക്കില്ല. ഇരുവരും ദേശീയ നേതൃനിരയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. 1969 മുംബൈ സമ്മേളനം മുതൽ എഐസിസിയിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളാണ് ഇരുവരും.

ബെംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമൂലം റായ്പുരിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ആന്റണിയും. ഇക്കാര്യം എഐസിസിയെ അറിയിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെയോ രാഹുലിന്റെയോ സമ്മർദം ഉണ്ടായാൽ തീരുമാനം മാറിയേക്കാം.

രാജ്യസഭാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞശേഷം ഡൽഹിയിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മാറിയ ആന്റണി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ തുടരണമെന്ന ആഗ്രഹവുമില്ല. ആന്ധ്രയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആ പദവിയിൽ നിന്നു മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകും. പകരം വരേണ്ടവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുവരുടെയും അഭിപ്രായം തേടിയേക്കും. രമേശ് ചെന്നിത്തല, ശശി തരൂർ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകളുയർന്നിട്ടുണ്ട്. തരൂരിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നു കരുതുന്നവരാണ് ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും. എന്നാൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായ നിലപാട് ഇരുവരും എടുക്കില്ല.

എഐസിസി സമ്മേളനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന കെപിസിസി മുൻ പ്രസിഡന്റ് വി.എം.സുധീരനും ഇത്തവണ വിട്ടുനിൽക്കും. കരട് രാഷ്ട്രീയപ്രമേയ രൂപീകരണ സമിതിയിൽ അംഗമായി ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്തെങ്കിലും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും റായ്പുരിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

