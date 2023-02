തുഷാർ കേസ്: സിബിഐക്ക് കൈമാറാനാവില്ലെന്ന് തെലങ്കാന

ന്യൂഡൽഹി ∙ തെലങ്കാനയിൽ ബിആർഎസ് (മുൻപ് ടിആർഎസ്) എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ് ബിജെപിക്കെതിരായതിനാൽ കേന്ദ്രനിയന്ത്രത്തിലുള്ള സിബിഐക്കു കൈമാറാനാവില്ലെന്നു തെലങ്കാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ബിഡിജെഎസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടക്കമുള്ളവരെ തെലങ്കാന പൊലീസ് കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരുന്നു.

ബിജെപിക്കെതിരായ ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേസ് എങ്ങനെ സിബിഐക്ക് അന്വേഷിക്കാനാവുമെന്നു തെലങ്കാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദവെ ചോദിച്ചു.

'എഫ്ഐആറിലെ ആരോപണങ്ങൾ ബിജെപിക്കെതിരാണ്. പിന്നെ ഈ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത്? കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് സിബിഐയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്'–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് 27ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary : Cannot handover Thushar case to CBI says Telangana