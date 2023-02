പൊലീസ് – ഗുണ്ടാ ബന്ധം മൂടിവയ്ക്കുന്നു; ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉടച്ചുവാർക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊലീസ്– ഗുണ്ടാ ബന്ധം കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉടച്ചുവാർക്കാൻ തീരുമാനം. ഗുണ്ടാബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അടുത്തിടെ ഒട്ടേറെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാനും പേരെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. കോൺസ്റ്റബിൾ മുതൽ ഡിവൈഎസ്പി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു നടപടിക്കു വിധേയരായത്. എന്നാൽ ഇതിൽ മിക്ക നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടതു സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ചിലതു മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു നിർജീവമായ ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാ‍ൻ തീരുമാനിച്ചത്.

പല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഭരണകക്ഷി അനുഭാവികളായ കോൺസ്റ്റബിൾമാരെയാണു ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിയമിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ക്രിമിനലുകളുടെ വളർച്ചയും പ്രവർത്തനവും മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും അവരുടെ പൊലീസ് കൂട്ടുകെട്ട് മറച്ചുവച്ചെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായി. 21നു ഡിജിപി വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന എസ്പിമാർ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രത്യേക അജൻഡയായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ടി.കെ.വിനോദ് കുമാർ വിശദറിപ്പോർട്ട് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണു സൂചന. പൊലീസ്–ഗുണ്ടാ ബന്ധവും പ്രത്യേക അജൻഡയായി ചർച്ച ചെയ്യും. ഗുണ്ടാ–മണ്ണു മാഫിയ ബന്ധമുള്ളവരുടെ പട്ടിക ഉടൻ നൽകാൻ ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും എസ്പിമാർ നൽകിയിട്ടില്ല. നാളെ പട്ടിക നൽകണമെന്നു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടപടിയും ഉണ്ടാകും.

സ്പെഷൽ, ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും



ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളുടെയും കമ്മിഷണർമാരുടെയും കീഴിൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്. ഓരോ സബ് ഡിവിഷനിലും 2 എസ്ഐമാർ. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നിവരാണുണ്ടാവുക. ഇവർ നൽകുന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണു ഡിവൈഎസ്പിയുടെ പേരിൽ എസ്പിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും സ്റ്റേഷനുകളിലുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ഡിവൈഎസ്പി, എസ്പി വഴി ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ഇവരെല്ലാം മൂടിവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു എസ്പിയുടെ കീഴിൽ സമാന്തര രഹസ്യപൊലീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.



English Summary : District special branch to be reshuffled to stop police goonda relationship