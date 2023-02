ആർഎസ്എസ് ചർച്ചയെന്ത്? ജമാഅത്തെയോട് പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആർഎസ് എസുമായി എന്താണു ചർച്ച ചെയ്തതെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്തായിരുന്നു എന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി വ്യക്തമാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംഘപരിവാറുമായി വിയോജിപ്പുകൾക്കപ്പുറം സംവാദവും ചർച്ചയും ആവശ്യമാണെന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുടെ ന്യായം അവരുടെ കാപട്യം വെളിവാക്കുന്നു.

Read also: ഷഹാനയെ തനിച്ചാക്കി പ്രണവ് യാത്രയായി; നോവായി മരണം



സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നവീകരിക്കാനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആർഎസ്എസ് എന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുടെ യുക്തി, പുള്ളിപ്പുലിയെ കുളിപ്പിച്ചു പുള്ളി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നു കരുതുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അട്ടിപ്പേറവകാശം ആരാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിക്കു നൽകിയത്? മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

English Summary: Jamaat-e-Islami should reveal the content of the meeting with RSS, says CM Pinarayi Vijayan