കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പട്ടിക ഒരിടത്തുമായില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി ജില്ലകളിൽ നിന്നു പട്ടിക ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ഇന്നലെ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരിടത്തു നിന്നും കെപിസിസിക്കു ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ചില്ല. ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ പട്ടിക ലഭിക്കുമെന്നുമാണു കെപിസിസി നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും തർക്കങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണു കുറെയെങ്കിലും പുരോഗമിച്ചത്. പ്ലീനറി സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്ന 24നു മുൻപായി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികകൾ സമാഹരിക്കാനാണു കെപിസിസി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്. തീയതി ഇനിയും നീട്ടിക്കൊടുക്കില്ലെന്നാണു കെപിസിസി അറിയിക്കുന്നത്.

ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരുടെ പട്ടികയാണു നൽകേണ്ടത്. മിക്ക ജില്ലകളിലും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെ പൂർണമായും മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചകളാണു നടക്കുന്നത്. ഡിസിസി ഭാരവാഹികളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രം നിലനിർത്തും.

