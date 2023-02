അധ്യയന വർഷം തീരാറായി; പ്രഖ്യാപിക്കാതെ അധ്യാപക അവാർഡുകൾ

കൊല്ലം ∙ അധ്യയനവർഷം തീരാറായിട്ടും സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്കു ശുപാർശകൾ അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും കലക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ, ഡിഡിഇ തുടങ്ങിയവർ അടങ്ങിയ 9 അംഗ സംഘമാണ് അഭിമുഖം നടത്തി ജില്ലാതലത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെല്ലാം മികച്ച ജീവനക്കാർക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അവാർഡ് തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ പരാതി.

മുൻപ് ജില്ലാതലത്തിൽ 5 അവാർഡുകളാണു നൽകിയിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 5 ന് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അവാർഡ് ദാനവും നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അവാർഡിനു പുതിയ മാനദണ്ഡം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എൽപി, യുപി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി, സ്പെഷൽ സ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 6 അവാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്.

മുൻപ് അതത് അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അവാർ‍ഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ നിബന്ധന പ്രകാരം സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലും പിടിഎയും ചേർന്നാണ് അധ്യാപകരെ അവാർഡിനു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

