വാഗമണ്ണിലെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ്: സിപിഐക്ക് നാണക്കേടെന്ന് വിമർശനം

തൊടുപുഴ∙ വ്യാജപട്ടയം ഉപയോഗിച്ചു വാഗമണ്ണിൽ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയതു തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതു സിപിഐക്കും റവന്യു വകുപ്പിനും നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്നു സിപിഐ യോഗങ്ങളിൽ വിമർശനം.

പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ.അഷറഫിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ വാഗമൺ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് വലിയ ചർച്ചയായി. റവന്യു വകുപ്പ് സിപിഐ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തു കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ കലക്ടർ എടുത്ത നടപടിയും തീരുമാനവും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതു പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം വന്നു. ഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന പാർട്ടി നിലപാട് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. സലിംകുമാറിനെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും തീരുമാനിച്ചു. വാഗമണ്ണിൽ 12 വ്യാജപട്ടയങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ അന്നത്തെ കലക്ടർ എച്ച്.ദിനേശന്റെ നടപടി മരവിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സിപിഐ നേതാക്കൾക്കു പങ്കുണ്ടെന്നു വാഗമൺ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയ ഷേർലി ആൽബർട്ട് പരസ്യമായി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Criticism that vagamon land fraud case is shame to CPI