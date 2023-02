വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭം: പട്ടിക പുറത്തുവിടാൻ ഭയന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙‘ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ’ പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പുതിയ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പട്ടിക ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ‍റജിസ്ട്രേഷനുകൾ വ്യാജമോ പഴയതോ ആണെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ വ്യവസായവകുപ്പ്. താലൂക്ക് – പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടാൽ അവകാശവാദങ്ങൾ പൊളിയുമെന്ന ആശങ്കയും വകുപ്പിനുണ്ട്.

പട്ടിക നൽകണമെന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വ്യവസായവകുപ്പ് അപേക്ഷകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ചുരുക്കം ജില്ലകളിലെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണു മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതും.

അതേസമയം, ചില ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണു പിഴവുണ്ടായതെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുമാണു മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ അവകാശവാദം. ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ 2 ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളും 7,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും എന്ന വാഗ്ദാനമാണു സർക്കാർ നൽകിയത്. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പുതിയ സംരംഭകരുടെ പട്ടികയും സർക്കാർ പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടി.

പതിറ്റാണ്ടോളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വരെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. അവകാശവാദം പൊളിഞ്ഞതോടെ ഇതു പരിശോധിക്കാനും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനു‍മാണു വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.

‘വ്യാജൻമാർ’ കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ടൗണിനോട് ചേർന്ന് മുണ്ടുപറമ്പ് ജംക്‌ഷനിൽ ലുലു ബേക്കറി ആൻഡ് കൂൾ‍ബാർ 8 വർഷം മുൻപാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 5 വർഷം മുൻപ് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു. ലൈസൻസിയുടെ പേര് അടുത്തിടെ മാറ്റിയെന്ന കാരണത്താൽ സ്ഥാപനം സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽ പുതിയ സംരംഭമായി.

ആർടിഐ കൊടുത്താലും പേരുവിവരമില്ല

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ പേർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പുതിയ സംരംഭകരുടെ പേരുവിവരം ചോദിച്ചപ്പെങ്കിലും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളാണ് മറുപടിയായി ലഭിച്ചത്. വിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മിക്കവർക്കും ലഭിച്ച മറുപടി. വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്ട്രേഷന്റെ എണ്ണവും നിക്ഷേപമായി വന്ന കോടികളും തൊഴിലവസരങ്ങളും കാണാം. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള നിക്ഷേപ,തൊഴിവസര കണക്കുകളും. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ലഭ്യമല്ല.

സംരംഭം കൂടിയപ്പോൾ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞു!

സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ മിനിറ്റ് വച്ച് സംരംഭങ്ങളുടേയും തൊഴിലവസരങ്ങളുടേയും എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്ക് സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം 1,33,922ലെത്തി. തലേദിവസം ഇതേ സമയത്തേക്കാൾ 23 എണ്ണം കൂടുതൽ. അവധി ദിവസമായിട്ടും 23 സംരംഭങ്ങൾ കൂടി. തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം 2,87,764. തലേന്ന് ഇതേ സമയം 2,87,688. അധിക തൊഴിൽ 76. പക്ഷേ നിക്ഷേപം കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശനി വൈകിട്ട് 8098.6 കോടി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞ് 8097.4 ആയി. 1.2 കോടി രൂപ കുറവ്.

കണക്കിലെ തെറ്റ് തെളിയിക്കാൻ കെപിസിസി സർവേ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ കെപിസിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൽ വിശദമായ സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സെൽ ചെയർമാൻ കിഷോർ ബാബു അറിയിച്ചു. 6000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവകാശവാദമെങ്കിലും നിക്ഷേപസമാഹരണത്തിൽ സർക്കാർ വഹിച്ച പങ്ക് എന്താണെന്നു പറയുന്നില്ല. സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സഹായം ചെയ്യാതെ രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽപരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന അവകാശവാദവും തെറ്റാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Industry department afraid of details regarding job opportunities in one year