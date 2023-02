മൂന്നര മണിക്കൂറിൽ 9 സംരംഭം; എന്തൊരു സ്പീഡ് !

കൊച്ചി ∙ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭക വർഷ വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ടു നാലിന് ചെറുകിട വ്യവസായ റജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 1,33,890, നിക്ഷേപം 8097.8 കോടി രൂപ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ 2,87,671.

വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കു കണക്കുമാറി. ചെറുകിട വ്യവസായ റജിസ്ട്രേഷനുകൾ –1,33,899, നിക്ഷേപം 8098.6 കോടി, തൊഴിലവസരങ്ങൾ 2,87,688. മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 9 സംരംഭങ്ങൾ, 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം, 17 തൊഴിലവസരങ്ങളും !

9 സംരംഭങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഓരോന്നിലും 2 പേർക്കു വീതം പോലും തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ആകെ സംരംഭങ്ങൾ നോക്കിയാലും കഷ്ടിച്ചു 2 പേർക്കു വീതമാണ് തൊഴിൽ. സംരംഭക വെബ്സൈറ്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കണക്കുപ്രകാരം ജനുവരി 8 മുതൽ 18 വരെ പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് 5162 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി. പ്രതിദിനം അഞ്ഞൂറിലേറെ. നിക്ഷേപ വർധന 303 കോടി !

യാഥാർഥ്യമെന്ത് ?



പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘ഉദ്യം’ പോർട്ടലിലോ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തുകയും തൊഴിലവസരങ്ങളുമായിരിക്കാം സംസ്ഥാന പട്ടികയിലുള്ളത്. ചുരുക്കം ചിലതൊഴികെ ബാക്കിയൊന്നും യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല.



രാജ്യത്തു സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ളവരും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നവരും സബ്സിഡി, വായ്പ, നികുതി ഇളവുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കാൻ ഉദ്യം പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ആധാർ നമ്പർ മാത്രം മതി; സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. ഈ പോർട്ടലിൽനിന്നു വിവരങ്ങളെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന വ്യവസായ ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്ക് അനുമതിയുമുണ്ട്.

റജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പിച്ചുകാണിക്കാനും പല വിദ്യകളുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം 20,000 രൂപ പ്രതിഫലം നൽകി ‘ഇന്റേണു’കളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു ടാർഗറ്റ് തികയ്ക്കാൻ ഇതുവരെ റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും മറ്റും നിർബന്ധിച്ചു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യിച്ച് പുതിയ സംരംഭകരായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. അര നൂറ്റാണ്ടായുള്ള സ്ഥാപനവും അങ്ങനെ പുതു സംരംഭമാകുന്നു.

ഇവർക്കാർക്കും സർക്കാർ സ്കീമുകളിലെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംരംഭങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുമില്ല.

