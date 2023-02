തങ്ങളിലൊരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം; തില്ലങ്കേരി സംഘം

കണ്ണൂർ ∙ തങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു മാസത്തിനകം കൊല്ലപ്പെടും എന്നും ഉത്തരവാദി പാർട്ടി അല്ലെന്നും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ കൂട്ടാളി ജിജോ തില്ലങ്കേരി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു. ഇരുപതു മിനിറ്റുകൾക്ക് അകം പോസ്റ്റ് പി‍ൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘‘മുതലെടുപ്പു നടത്തി ലാഭം കൊയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായ ആർഎസ്എസും മറ്റും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പാപക്കറ കൂടി ഈ പാർട്ടിയുടെ മേൽ കെട്ടിവച്ച് വേട്ടയാടരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു’’– കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: One of us will be killed within one month, says Jijo Thillankery