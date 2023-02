യുവാക്കൾക്കായി പാർലമെന്റിൽ സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യണം: ശശി തരൂർ

മാരാമൺ ∙ 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യുവാക്കൾക്കായി പാർലമെന്റിൽ 5 സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യാൻ നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി. മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യത്തിന്റെ നേത‍ൃത്വത്തിൽ മാരാമൺ കൺവൻഷൻ നഗറിൽ നടന്ന യുവവേദി യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളികൾ തൊഴിൽ തേടി വിദേശത്തേക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന പ്രവണത പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.

ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി രൂപപ്പെടുത്തി മികവാർന്ന പാഠ്യപദ്ധതി ക്രമീകരിക്കണം. രാഷ്ട്രീയ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.

ഡോ.തോമസ് മാർ തീത്തോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യുവജന സഖ്യം ജനറൽ സെക്രട്ടറി റവ.ഫിലിപ് മാത്യു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെറി ടി.യേശുദാസൻ, ട്രഷറർ ആഷ്‌ലി എം.ഡാനിയൽ, യുവവേദി കൺവീനർ തോമസ് കോശി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

ഡോ.തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ഡോ.ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ഡോ.ഏബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്, ഡോ.ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്‌തേഫാനോസ്, ആന്റോ ആന്റണി എംപി, രാജ്യസഭാ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി.ജെ.കുര്യൻ, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, പി.മോഹൻരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

കൺവൻഷൻ ഇന്ന് സമാപിക്കും

മാരാമൺ ∙ മണൽപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന 128-ാം മാരാമൺ കൺവൻഷൻ ഇന്ന് സമാപിക്കും. രാവിലെ 7.30ന് മാരാമൺ, കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ്, ചിറയിറമ്പ് ഇമ്മാനുവൽ എന്നീ പള്ളികളിൽ കുർബാന നടക്കും. 9.30ന് പന്തലിൽ പരസ്യാരാധന. തുടർന്ന് ഡോ.യുയാക്കിം മാർ കൂറിലോസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത പ്രസംഗിക്കും.



നഷ്ടങ്ങളുടെ ആത്മീയത അനുഭവിക്കണം: മാത്യൂസ് മാർ മക്കാറിയോസ്



മാരാമൺ ∙ നഷ്ടങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികത ദൈവത്തോട് ചേർന്നതും ദൈവം നമ്മോട് ചേർന്നതുമായ അനുഭവമാണെന്ന് ഡോ.മാത്യൂസ് മാർ മക്കാറിയോസ്. മാരാമൺ കൺവൻഷനിൽ ഇന്നലെ സായാഹ്ന യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ഡോ.തോമസ് മാർ തീത്തോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ.തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ഡോ.യൂയാക്കിം മാർ കൂറിലോസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ഡോ.ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ്, ഡോ.ഏബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്, ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്‌തേഫാനോസ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ രാജു ഏബ്രഹാം, ഫിലിപ്പോസ് തോമസ്, ജോർജ് മാമ്മൻ കൊണ്ടൂർ, എബി കുര്യാക്കോസ്, റിങ്കു ചെറിയാൻ, വർഗീസ് മാമ്മൻ, വിക്ടർ ടി. തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary : Parliament seat reservation for youth is needed says Shashi Tharoor