സിപിഎം ആളെക്കൊല്ലി പാർട്ടിയാണെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സമ്മതിച്ചു: വി.ഡി. സതീശൻ

കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎം ആളെക്കൊല്ലി പാർട്ടിയാണെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സിപിഎമ്മിന് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ ആകാശിന്റെ സഹായം വേണ്ടെന്നാണ് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കഴിഞ്ഞദിവസം തളിപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർഥം. കൊലപാതകം നടത്താൻ സിപിഎമ്മിൽ പ്രത്യേക ടീമുണ്ട്.

തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പോലും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകം സിപിഎമ്മിനു ചെയ്യാനാവും. ഷുഹൈബ് വധം സിപിഎം സംസ്ഥാന–ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളതാണ്. സിപിഎമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ജീർണതയാണ്. എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ജാഥ നടത്തിയതുകൊണ്ട് അതു മാറില്ലെന്നു സതീശൻ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ക്രിമിനലാണെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഷുഹൈബ് കൊലക്കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ പാർട്ടിയും സർക്കാരും എതിർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു.

∙ ‘ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ പാർട്ടിക്കു പങ്കില്ലെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ സിപിഎം ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ്? ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പി.ജയരാജന്റെ സൈബർ പോരാളി ആയിരുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആകാശ് പലതും തുറന്നുപറയുമെന്നു പേടിച്ചാണ് കീഴടങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കിയത്.’ – കെ.മുരളീധരൻ എംപി

