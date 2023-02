എസ്എഫ്ഐ വനിതാ നേതാവിനെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ബൈക്ക് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി മർദിച്ചു

ഹരിപ്പാട് (ആലപ്പുഴ) ∙ സ്കൂട്ടറിൽ സുഹൃത്തുമായി പോകുകയായിരുന്ന എസ്എഫ്ഐ വനിതാ നേതാവിനെ മുൻ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ബൈക്ക് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി മർദിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ഹരിപ്പാട് ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അമ്പാടി ഉണ്ണിക്കെതിരെയാണു പരാതി. തുടർന്ന് ഇയാളെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയതായാണു വിവരം. മർദനമേറ്റ പെൺകുട്ടി ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ‍ ചികിത്സ തേടി. ഹെൽമറ്റുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടെ മർദിച്ചെന്നാണു വിവരം. കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയായ പെൺകുട്ടി നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ടികെഎംഎം കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥിനിയാണ്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടു കുമാരപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. യുവതികളോടു മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ചു പെൺകുട്ടി അമ്പാടി ഉണ്ണിക്കെതിരെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കു നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഇയാളുടെ വിവാഹാലോചനയെ ബാധിച്ചെന്നാണു വിവരം. ഇതുകൂടാതെ, വ്യാജ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് അമ്പാടി ഉണ്ണിക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീജു ചന്ദ്രൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷനു മുൻപിൽ പെൺകുട്ടിയും മറ്റു രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ വനിതാ നേതാക്കളും അമ്പാടി ഉണ്ണിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി. ഇതുമൂലമുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം സംബന്ധിച്ചു രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാൽ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടി രാത്രിയോടെ ആശുപത്രി വിട്ടു.

English Summary: DYFI Leaders Attacks SFI Leader For Complaining Against Him In Party Platform