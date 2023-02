ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പക; വീട്ടിൽ കയറിയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

കലഞ്ഞൂർ ∙ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കയറിയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ചാങ്കൂർ ഒഴുകുപാറ വടക്കേചരുവിളയിൽ സുജാത (58) മരിച്ചു. മക്കളായ സൂര്യലാൽ (24), ചന്ദ്രലാൽ (22) എന്നിവരോടുള്ള മുൻവൈരാഗ്യം തീർക്കാനെത്തിയ സംഘമാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ സുജാതയെ ആക്രമിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു.

വീടിന്റെ കതക് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തു കടന്ന 20 അംഗ സംഘം, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സുജാതയുടെ തലയ്ക്കു പിന്നിലും ഇടത്തെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തും വെട്ടിയും അടിച്ചും പരുക്കേൽപിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെ നായയ്ക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. അക്രമിസംഘം വീട് മുഴുവൻ തല്ലിത്തകർക്കുകയും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ സൂര്യലാലും ചന്ദ്രലാലും വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. കഞ്ചാവ് വിൽപന, വധശ്രമം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണിവർ. സൂര്യലാലിനെതിരെ കാപ്പയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രലാൽ പോക്സോ കേസിൽ ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാരൂർ ചെമ്മണ്ണേറ്റം ഭാഗത്ത് വസ്തുവിലെ മണ്ണ് നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുളയംകോട് സദാനന്ദന്റെ മകൾ സന്ധ്യയുടെ വസ്തുവിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നവരുമായി മുളയംകോട് മോഹനൻ, മക്കളായ ശരൺ, ശരത് എന്നിവർ തർക്കത്തിലായി. ഇതേത്തുടർന്ന് മണ്ണ് മാറ്റുന്ന സംഘം സൂര്യലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. ‌നായയുമായെത്തിയ സംഘം മോഹനന്റെ വീട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പട്ടിയെവിട്ടു കടിപ്പിച്ചെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പരിസരവാസികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ സമയത്താണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി സുജാതയുടെ വീടുകയറി ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. ആക്രമണത്തിൽ സാരമായി മുറിവേറ്റ സുജാത കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കും. നായയെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ ഏനാത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. വീടാക്രമിച്ച് വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

