2 വർഷത്തിനിടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇരട്ടിയായി; 815 കേസുകൾ

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്തു സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 2 വർഷത്തിനിടെ ഇരട്ടിയായി. 815 കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2020 ൽ ഇതു 426 ആയിരുന്നു. 7 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഇരകളാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പൊലീസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡീ അഡിക്‌ഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ‍ (‍ഡി–ഡാഡ്) അടുത്ത മാസത്തോടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാകും കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുക. കുട്ടികൾക്കായി പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭം രാജ്യത്ത് ആദ്യമാണ്.

ഡി–ഡാഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കു കൗൺസലിങ്

ഓൺലൈൻ ഗെയിം, അശ്ലീല സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയോട് അമിതാസക്തിയുള്ള കുട്ടികൾക്കു കൗൺസലിങ്ങും സൈബർ സഹായവും നൽകുകയാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സുരക്ഷിത ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും പരിശീലിപ്പിക്കും. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് പ്രോജക്ട് കോ ഓർഡിനേറ്ററും കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകും. അതതു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാർക്കാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതല.

കോവിഡ് കാലത്തു സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ 2020 ജൂലൈ 12ന് പൊലീസ് ‘ചിരി’ ഹെൽപ്‌ലൈൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയത് 42,182 ഫോൺ വിളികളാണ്. ഇതിൽ പകുതിയിലേറെയും ഫോൺ അഡിക്‌ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീ അഡിക്‌ഷൻ സെന്റർ എന്ന ആശയം പൊലീസ് സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചത്.

English Summary : Cyber crimes doubled in the last 2 years