ബിൽ ചർച്ച, അത്താഴ വിരുന്ന്: 4 മന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിച്ച് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ നാളെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിൽ അത്താഴ വിരുന്നിനും നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി 4 മന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ വി.എൻ.വാസവൻ, പി.രാജീവ്, ആർ.ബിന്ദു, ജെ.ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവർക്കാണ് ക്ഷണം.

നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത 8 ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരിക്കാനാണ് മന്ത്രിമാർ ഗവർണറെ കാണുന്നത്. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗവർണറെ പുറത്താക്കുന്ന 2 ബില്ലുകൾ, വിസി നിയമനത്തിനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ബിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ബിൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ താൽക്കാലിക സിൻഡിക്കറ്റിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരട് ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെടും. മിൽമ ഭരണം സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കുന്ന ബില്ലിന് അനുമതി തേടിയാണ് വാസവനും ചിഞ്ചു റാണിയും കാണുന്നത്. ലോകായുക്ത, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിയമ മന്ത്രി കൂടിയായ രാജീവ്, ഗവർണറെ കാണുന്നത്.

ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം 24ന് രാവിലെ കൊല്ലത്തു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗവർണർ വൈകുന്നേരം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകും. തുടർന്നു മാർച്ച് ആദ്യവാരമേ അദ്ദേഹം വീണ്ടും രാജ്ഭവനിൽ എത്തൂ.

English Summary : Governor Arif Mohammad Khan called 4 Ministers to Rajbhavan for discussions and dinner