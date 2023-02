കേബിൾക്കുരുക്കിൽ 2 അപകടം കൂടി; കുട്ടിക്കും അഭിഭാഷകനും ഗുരുതര പരുക്ക്

കൊച്ചി ∙ റോഡിനു കുറുകെ താഴ്ന്നുകിടന്ന കേബിളിൽ കുരുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കു പരുക്ക്. കൊച്ചി മുണ്ടംവേലി ഫ്രൻഡ്സ് അവന്യു റോഡ് വെട്ടിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ വി.ജെ.കുര്യനാണ് (68) ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ മുൻ സെക്രട്ടറിയും അഭിഭാഷകനുമായ കുര്യന് ഇന്നലെ രാവിലെ ആറോടെ രവിപുരത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കഴുത്തിൽ പരുക്കേൽക്കുകയും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽനിന്നു തെറിച്ചു വീണ് ഇടതുകാൽ ഒടിയുകയും ചെയ്തു.

തോപ്പുംപടിയിൽ പാൽ വാങ്ങാൻ സൈക്കിളിൽ പോയ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കേബിൾ കുരുങ്ങി ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു. മുണ്ടംവേലി ജലവായു വിഹാറിനു സമീപം വാവുണ്ണി മാസ്റ്റർ റോഡിൽ കിടന്ന കേബിൾ മുറുകി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് ബൈജുവിന്റെ മകൻ ലീൻ ജോസഫിനാണ് (11) മുറിവേറ്റത്.

English Summary: Lawyer injured after cable tangled around neck during bike ride at Kochi