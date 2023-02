കൊല്ലത്തെ 3 സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 55 കോടിയുടെ വായ്പതട്ടിപ്പെന്ന് കേസ്

കൊല്ലം ∙ ജില്ലയിലെ 3 സഹകരണ ബാങ്കുകളിലായി 55 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വായ്പതട്ടിപ്പിനു കേസ്. നടയ്ക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, ചാത്തന്നൂർ റീജനൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, നെടുങ്ങോലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരെയാണു സഹകരണ സംഘം ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. 3 ബാങ്കുകളിലും ഇടതുമുന്നണി ഭരണമാണ്.

നടയ്ക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 47.59 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന് 2 സെക്രട്ടറിമാരും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 23 പേർക്കെതിരെ പാരിപ്പള്ളി പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് ക്രമക്കേട് നടത്തി ബാങ്കിനു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്കിൽ കരുതലായി വച്ചതിന്റെ ബാക്കി തുകയാണ് ഇതെന്നും പ്രശ്നം പൂർണമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി.ഗണേശൻ അറിയിച്ചു.

ചാത്തന്നൂർ റീജനൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 7.48 കോടിയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് മുൻ സെക്രട്ടറിയും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ കേസ് എടുത്തത്. 22 പേർക്ക് അനധികൃതമായി നൽകിയ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെയും നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് കേസ്. 2017 ജനുവരി 1 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ കാലയളവിലെ വായ്പയിലാണ് ക്രമക്കേട്. ഇതിൽ 17 വായ്പകൾ ഓഡിറ്റ് നടന്നതിനു പിന്നാലെ പൂർണമായി തിരിച്ചടച്ചതായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.ഷിബു പറഞ്ഞു. താൻ പ്രസിഡന്റായ ശേഷം ഇതിൽ ഒരു വായ്പ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. കുടിശിക വായ്പകൾ മാർച്ച് 31നു മുൻപു തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്നു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നെടുങ്ങോലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 26.55 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന് അക്കൗണ്ടന്റിനെതിരെയാണ് കേസ്. ബാങ്കിനു മതിയായി ഈട് ഇല്ലാതെയും ഭരണ സമിതി അറിയാതെയും സെക്രട്ടറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും പലർക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ വ്യാജ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരവൂർ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവരം റിപ്പോർട്ടിൽ.

English Summary : Loan fraud worth 55 crores in 3 Co operative banks in Kollam