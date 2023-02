തിരുവനന്തപുരം ∙ വാട്ടർ ചാർജ് വർധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടി‍ശിക തുകയായ 772.06 കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി അട‍യ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജലഅതോറിറ്റി എംഡി തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇന്നലെ കത്തു നൽകി. ഇതിൽ 271.58 കോടിയും പഞ്ചായത്തുകളുടെ കുടിശികയാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 317.08 കോടിയും കോർപറേഷനുകൾ 183.39 കോടിയും കുടിശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു.

കുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു ജലഅതോറിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും വാർറൂ‍മുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നും ഭീമമായ തുക പി‍രി​ഞ്ഞു കിട്ടാത്തതിനാൽ ജലഅതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കു‍കയാണെന്നും എംഡിയുടെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വാട്ടർ ചാർജ് കുടിശിക ഇനത്തിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള തുക ജല അതോറിറ്റിക്കു ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായുള്ള കുടിശിക ഒടുക്കുന്നതി‍നു പകരം, തുക മുഴുവനായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇനി അംഗീകരിക്കാ‍നാകില്ലെന്ന നിലപാടിണ് ജലഅതോറിറ്റി.

കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുടാപ്പുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നു ത‍ദ്ദേശ വകുപ്പ് അറിയിച്ചാൽ കണക‍്ഷൻ വിഛേദിക്കുമെന്ന് ജലഅതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 2 ലക്ഷത്തോളമെന്നാണ് അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക്. വാട്ടർ ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചതോടെ മൂന്നിരട്ടി വർധനയാണ് പൊതുടാപ്പുകൾക്കു മാത്രം ഉണ്ടായത്.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുടാപ്പുകളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാട്ടർ ചാർജ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്ന‍റിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം 334.05 കോടി രൂപയാണ് ജലഅതോറിറ്റിക്ക് ഇനി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിവർഷം നൽകേണ്ടത്.

