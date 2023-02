ആ സ‘ങ്കടത്തിന്’ സഹപാഠികളുടെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ; സഹപാഠിയുടെ വീടിന്റെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ ബിരിയാണി ചാലഞ്ച്

തൃപ്രയാർ (തൃശൂർ) ∙ ക്ലാസിന്റെ ഇടവേളകളിലെപ്പോഴോ സഹപാഠികളിലാരോ പറഞ്ഞാണ് അവന്റെ സങ്കടം സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞത്. ആകെയുള്ള ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട് പണയത്തിൽ. ആധാരം ബാങ്കിലായതിനാൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കിട്ടേണ്ട തുകയും കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വീടുകളിലെ സൗകര്യത്തിലിരുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ അവനു ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സ്ഥിതി.

നാട്ടിക എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 10–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി റിതുരാജിന്റെ സങ്കടം കൂട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തു. അവന്റെ വീട് അവരുടെ വീടായി. എങ്ങനെയും അതു വീണ്ടെടുക്കാൻ കൂട്ടുകാർ കൈകോർത്തു. 3 മാസം നീണ്ട ആ ശ്രമം ഇന്നലെ വിജയിച്ചു. വീടിന്റെ ആധാരം വീണ്ടെടുത്തു. ചാവക്കാട് പ്രാഥമിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് തൃപ്രയാർ ബ്രാഞ്ചിലെ 2.22 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യത തീർത്തത് സഹപാഠികളുടെയും സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശലഭ ശങ്കറിന്റെയും ‘കൂട്ടായ’ ശ്രമം.

വർക്‌ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തെക്കേവീട്ടിൽ മോഹനന്റെ മകനാണ് റിതുരാജ്. 2014 ൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനെടുത്ത ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ അടവു മുടങ്ങിയത് അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ നഷ്ടവും അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ അപകടവും മൂലമാണ്.

ഡിസംബറിൽ കുട്ടികളും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസറും ബാങ്കിൽ നേരിട്ടെത്തി. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ആധാരമെടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പുനൽകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ശൂന്യതയായിരുന്നു. ലോട്ടറി വിൽപനയാണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി. ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ നിന്നു ലോട്ടറിയെടുത്ത് നൂറോളം കുട്ടികൾ അവരുടെ വീടുകളുടെ പരിസരത്തു വിറ്റു. ബിരിയാണി ചാലഞ്ച്, 50 രൂപയുടെ കൂപ്പൺ വിൽപന, ഹാൻഡ് വാഷ്, ഡിഷ്‌വാഷ് ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കി വിൽക്കൽ... അങ്ങനെ പോരാട്ടം നീണ്ടു.

സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം കൂടിയായപ്പോൾ ബാധ്യത തീർക്കാനുള്ള പണം തികഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യടികളോടെ ആധാരം കൈമാറുന്നതോടെ റിതുരാജിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പ്.! പുതിയ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിനു തൊട്ടടുത്താണ് ഇപ്പോൾ റിതുരാജ്.

English Summary: Biriyani Challenge by students to help classmate