സൗദിയിൽ മരിച്ച ഗൃഹനാഥന്റെ മൃതദേഹം എത്തിക്കാൻ വൈകുന്നു

തിരുവഞ്ചൂർ (കോട്ടയം) ∙ സൗദിയിൽ മരിച്ച ഗൃഹനാഥന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വൈകുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന മകൻ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീരാസങ്കടത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. തണ്ടാശേരി ചെറുകുന്നേൽ സി.ടി.സുദേവാണു (50) കഴിഞ്ഞ 29നു സൗദിയിലെ ദമാമിൽ ജോലി സ്ഥലത്തു മരിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചത്. വിവിധ ഏജൻസികളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ തുടർ നടപടികൾ വൈകി. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദമാമിൽ ക്രഷറിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു സുദേവ്.

ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നു ഉറങ്ങിയ ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അസ്വാഭാവിക മരണം ആയതിനാൽ നടപടികൾ വൈകി. നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്നാണു മരണമെന്നു കരുതുന്നു. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതായാണു ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭിച്ച വിവരം. വിവിധ സംഘടനകൾ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അനുകൂല നടപടികൾ വൈകി.

സ്പോൺസറെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ശമ്പള സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളുടെ പ്രശ്നവും ഉടമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു. 10 വർഷമായി സൗദിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന സുദേവ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നാട്ടിൽ വന്നു പോയതാണ്.

ഭാര്യ ദീപ, മക്കളായ അഭിജിത്ത്, അനുജിത്ത്, അദ്വൈത് എന്നിവർ സുദേവിന്റെ വേർപാടിന്റെ സങ്കടത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുകയാണ്. അഭിജിത്തും, അനുജിത്തും ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികളാണ്.

അദ്വൈതിന് 27 നു 10ാം ക്ലാസ് മോഡൽ പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്നലെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉടൻ എത്തിക്കാൻ നടപടിയാകുമെന്നു മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നു ഭാര്യ ദീപ പറഞ്ഞു.

English Summary: Delay in bringing dead body of kottayam native from Saudi