3 ഡിവൈഎസ്പിമാരടക്കം 10 പേരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു; 4 ഇൻസ്പെക്ടർമാരും 3 എസ്ഐമാരും പട്ടികയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ 3 ഡിവൈഎസ്പിമാർ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസിൽ 10 പേരെക്കൂടി പിരിച്ചുവിടാൻ നടപടി തുടങ്ങി. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് ഉടൻ നൽകും. തുടർനടപടികളും വേഗത്തിലാക്കും. പിരിച്ചുവിടേണ്ട 59 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയാണു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളും സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചും നൽകിയത്. ഇതിൽ 3 ഡിവൈഎസ്പിമാർ, 4 ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, 3 എസ്ഐമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു നടപടി തുടങ്ങിയത്. പലരും ഇപ്പോൾ സേനയ്ക്കു പുറത്തുള്ള സ്പെഷൽ യൂണിറ്റുകളിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കേസുകളിൽപ്പെടുകയും തുടർച്ചയായി അച്ചടക്കനടപടി നേരിടുകയും ചെയ്തവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള 4 ഇൻസ്പെക്ടർമാരും. ഗുണ്ട–മണ്ണുമാഫിയ ബന്ധവും സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. സമാന കുറ്റമാണ് 3 ഡിവൈഎസ്പിമാരിലും കണ്ടെത്തിയത്. ക്രിമിനൽ കേസുകളി‍ൽപ്പെട്ട പൊലീസുകാരുടെ പൂർണ പട്ടിക നൽകാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കു ഡിജിപി ഒരു മാസംകൂടി നൽകി.

