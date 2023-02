വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല; എയർഗണ്ണുമായെത്തി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എയർ ഗണ്ണുമായെത്തി വെങ്ങാനൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം പൂട്ടിയിട്ട നെല്ലിവിള വെങ്ങാനൂർ നെടിഞ്ഞിൽ ചരുവ് വിള വീട്ടിൽ മുരുകനെ (33) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എയർ ഗൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30ന് ആണ് സംഭവം. പാന്റ്സിന്റെ ബെൽറ്റിൽ എയർ ഗൺ തൂക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ പോസ്റ്ററുമായാണ് മുരുകൻ എത്തിയത്. വെങ്ങാനൂരിൽ മുരുകൻ നടത്തുന്ന കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കുൾപ്പെടെ വെള്ളം കിട്ടാത്തതാണ് പ്രകോപനം. വെള്ളം തരാൻ കഴിയാത്ത പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത്.

സൈക്കിളിലുപയോഗിക്കുന്ന പൂട്ടു കൊണ്ടാണ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഇരുമ്പു ഗേറ്റ് പൂട്ടിയത്. ഗേറ്റ് തുറക്കണമെന്ന് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല. പൊലീസ് എത്തിയതോടെ എയർ ഗൺ കൈമാറി. ഗേറ്റിന്റെ പൂട്ടും തുറന്നു നൽകി. ഗൺ പുറത്തെടുക്കുകയോ ചൂണ്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്ന തിരകൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലാണെന്നും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാമെന്നും ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും രാത്രി വൈകും വരെ അവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വെങ്ങാനൂരിനു സമീപം തുണിക്കട നടത്തി വരികയാണ് മുരുകൻ. കൊച്ചിയിലെ കടയിൽ നിന്ന് 4,700 രൂപ നൽകിയാണ് എയർ ഗൺ വാങ്ങിയതെന്നും ലൈസൻസ് വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഗൺ പരിശോധിക്കാൻ എആർ ക്യാംപിലേക്ക് അയച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ ആയുർവേദ തെറപ്പിസ്റ്റായിരുന്ന മുരുകൻ ഈ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 10 മീറ്ററാണ് ദൂരപരിധി. ആയുധം കൈവശം വച്ചതിനും ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

English Summary: Youth arrested for coming with air gun and locking mini civil station gate