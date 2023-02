മന്ത്രിമാരല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നോടു വിശദീകരിക്കേണ്ടതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണെന്നും അത് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇതിനായി മന്ത്രിമാരെ അയയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

സർക്കാരിനെതിരായ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കണോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു സർക്കാരല്ലെന്നും ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കില്ലെന്നു സൂചന നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറായി താൻ തുടരണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കത്തു നൽകിയതാണെന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മന്ത്രിമാരുമായുള്ള അത്താഴ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തൊട്ടു മുൻപായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളിൽ വിശദീകരണം നൽകാനാണു മന്ത്രിമാർ എത്തുന്നതെന്നു ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ചിലകാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. ഏതാനും ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കാനുണ്ട്. ബില്ലുകളിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരുത്തണം. മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം നോക്കി ആയിരിക്കും താൻ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഭരണഘടനയോടും നിയമ വ്യവസ്ഥയോടും കൂറു പുലർത്തുമെന്നാണു താൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അതു നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുറപ്പു വരുത്താൻ താൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും. ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കും

ഏക സിവിൽ കോഡിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇടതു പാർട്ടികൾ മാറുകയാണ്. പുതിയ നിലപാടു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാകാം. ഇഎംഎസിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത നിലപാട് ഇടതു പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇഎംഎസിന്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നുണ്ടാകാം എന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan hinted he will not sign the Lokayukta Bill