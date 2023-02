തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേബിളുകൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിലെ കേബിൾ കുരുക്ക്, സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ പരക്കം പാച്ചിൽ, മൂടാത്ത ഓടകൾ, നടപ്പാതകളിലെ പാർക്കിങ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നടപടിക്കു നിർദേശം നൽകി ഹൈക്കോടതി. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേബിളുകൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർദേശിച്ചു. കെഎസ്ഇബി തൂണുകളിലും നഗരസഭയുടെ അനുമതിയുള്ള തൂണുകളിലുമുള്ള കേബിളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി ടാഗ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവ 11ാം ദിവസം മുതൽ നീക്കം ചെയ്യണം. നീക്കം ചെയ്തവയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ തൂണുകളിലുണ്ടാകരുത്.

നടപ്പാതകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേബിൾ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾക്കു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്പർ നൽകണം. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഈ നമ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം കോടതിയിൽ നടപടി റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. കെഎസ്ഇബിയുടെ ഉൾപ്പെടെ തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കേബിളുകൾ നിർദിഷ്ട സമയ പരിധിക്കുശേഷം നീക്കം ചെയ്യാൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ കോടതിയെ അറിയിക്കാം.

സ്വകാര്യ ബസുകളെക്കുറിച്ചു പരാതി അറിയിക്കാൻ 62381 00100 എന്ന ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ 10–15 മീറ്ററിനുള്ളിൽ കാണാവുന്ന വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ബസുകളുടെയും മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകണം.

തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഓടകൾ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂടണം. മെയിൻ റോഡുകളിലെ നടപ്പാതകളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് ഉടൻ തന്നെ നിർബന്ധമായും നിർത്തലാക്കാൻ പൊലീസിനു കോടതി നിർദേശം നൽകി. ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം. രണ്ടാം തവണ നിയമലംഘനമുണ്ടായാൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കണം. പിഴയും ചുമത്തണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടുത്ത തവണ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

