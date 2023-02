മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ നിയന്ത്രണം: സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം

കൊച്ചി∙ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാംപസുകളിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്നു രാത്രി 9.30നു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അനുമതി രേഖാമൂലം വാങ്ങണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രായോഗികമാണോ എന്നു ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. രാത്രി 9.30നു ശേഷം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കു ക്യാംപസിനു പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്നും ചോദിച്ചു. ഈ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം സാധിക്കുമോ എന്നു സർക്കാർ അറിയിക്കണം. കേസ് 10 ദിവസത്തേക്കു മാറ്റി.

ജനുവരി 30ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലുള്ള 2 വ്യവസ്ഥകൾ കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവുമായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണു കോടതി വ്യക്തത തേടിയത്. രാത്രി 9.30നു ശേഷം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വിലക്ക് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ നൽകിയതുൾപ്പെടെ ഹർജികളാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചത്. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു നല്ലതാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു വേണ്ടത്. കുട്ടികളെ പൂട്ടിയിട്ടു വളർത്തുന്നതിനോടു യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും ലഹരി വിപത്ത് ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചുറ്റും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക തീർത്തും അപ്രസക്തമല്ല. ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ലഹരിമരുന്നിന്റെ ‘കാരിയർ’ ആയി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary : Kerala government must give explanation regarding restriction in Medical College hostel says High court