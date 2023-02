ഇസ്രയേലിൽ എത്തുന്നവർ മുങ്ങുന്നത് പണം ലാഭിക്കാനും ജോലി ലഭിക്കാനും

കൊച്ചി ∙ പ്രായമായവരെ പരിപാലിക്കാനും ശുചീകരണ ജോലികൾക്കും ഇസ്രയേലിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളികളുണ്ടെന്നു 29 വർഷമായി വിശുദ്ധനാടുകളിലേക്കു സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ലീബാ കാട്ടുമങ്ങാട്ട് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ പറഞ്ഞു.

തൊഴിൽ വീസയിൽ നേരാംവണ്ണം ഇസ്രയേലിലേക്കു പോകാൻ 10–12 ലക്ഷം രൂപ വേണം. മുങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തീർഥാടക ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ പണം വാങ്ങി ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി മുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നു പോയ 48 അംഗ സംഘത്തിൽ നിന്നു 16 പേർ ഇതുപോലെ ചാടിപ്പോയി. സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മുങ്ങിയ വിവരം അവിടെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചാലും ഇവിടെ അറിയിച്ചാലും നടപടി ഉണ്ടാവാറില്ല.

പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങി വച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ പകർപ്പുമായി എംബസിയിൽ ചെന്നാൽ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കും. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ എങ്കിലും പലസ്തീൻകാരും അവിടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ത്യാക്കാർ ജോലിചെയ്യുന്നതിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് ആശങ്കയില്ല.

അവിടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിൽ പോലും ഇതുപോലെ മുങ്ങിയ ആളുകൾ ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരിചരണത്തിനും ക്ലീനിങ്ങിനും മണിക്കൂറിനാണു പണം. ഇത് ഇന്ത്യൻ നിലവാരത്തേക്കാൾ വളരെ ഉയരെയാണ്. ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

