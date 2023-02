6 അംഗ തീർഥാടക സംഘത്തെയും കാണാതായി; അന്വേഷണം തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ തീർഥാടനത്തിനായി തലസ്ഥാനത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 അംഗ സംഘത്തെ ഇസ്രയേലിൽ കാണാതായെന്ന പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഡിജിപിക്കു ലഭിച്ച പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം. ഇസ്രയേലിലേ‍ക്കുള്ള തീർഥാടനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ നാലാഞ്ചിറ ബെനഡിക്ട് നഗർ സ്നേഹ‍വീട്ടിൽ ഫാ. ജോർജ് ജോഷ്വ‍യാണ് ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകിയത്.

കാണാതായവരിൽ 3 പേർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളും 2 പേർ കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശികളുമാണ്. വർക്കലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇടുക്കി സ്വദേശിനിയാണ് മറ്റൊരാൾ. ഈ മാസം 8 നാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ട‍തെന്നു ഫാ.ജോർജ് പറഞ്ഞു. കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇസ്രയേലി‍ലുള്ളതായി സംശയമുണ്ട്.

English Summary: Six Kerala pilgrims including women go missing in Israel