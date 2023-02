സിപിഎമ്മിന്റെ ‘ചുവപ്പുസേന’യിൽ ഇനി ഏകീകൃത യൂണിഫോം

പാലക്കാട് ∙ സിപിഎം റെഡ് വൊളന്റിയർ സേനയിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത യൂണിഫോം നടപ്പാക്കി. കാലങ്ങളായി യുവാക്കൾക്കു പാന്റും ഷർട്ടും യുവതികൾക്കു ചുരിദാറും ദുപ്പട്ടയുമായിരുന്നു വേഷം. ഇതാണിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാന്റും ഷർട്ടുമാക്കി ഏകീകരിച്ചത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ കാസർകോട് ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ പുതിയ യൂണിഫോമിലാണു സേന അണിനിരന്നത്. റെഡ് വൊളന്റിയർ സേനയിൽ അഞ്ചു വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പുനഃസംഘടനയും പൂർത്തിയാക്കി.

ശക്തരായ പാർട്ടി കേഡർമാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ സേനയിൽ 18–30 പ്രായക്കാരാണ് അംഗങ്ങൾ. വർഷംതോറും പുതിയ അംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണു പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും 2018ലെ പാർട്ടി കേ‍ാൺഗ്രസിനുശേഷം റെഡ് വൊളന്റിയർ സേനയിൽ സമയബന്ധിത റിക്രൂട്മെന്റ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രളയമടക്കമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ വൈകി നടത്തിയ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളുടെ കാലത്തും നടപടി തടസ്സപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പ്രായപരിധി പിന്നിട്ടവർ സേനയിൽ നിന്നു പിരിയുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളുടെ കാലാവധി നീട്ടിയെങ്കിലും ചുവപ്പുസേനയിൽ ഇതും സാധ്യമായില്ല. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് റിക്രൂട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത്.

English Summary: CPM comes with gender neutral uniform for red volunteers