വിമർശകരായ അംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എൻജിഒ യൂണിയൻ കൺവീനർമാർ

പത്തനംതിട്ട ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ കൺവീനർമാരെ നിയോഗിച്ച് എൻജിഒ യൂണിയൻ. വിമർശനം എന്തൊക്കെ, ആരൊക്കെയായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടോ, സമ്മേളനങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, സംഘടിതമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനപ്രകാരമാണ് കൺവീനർമാരെ നിയോഗിച്ചത്.

സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് യൂണിയന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഇതിനായി താഴെത്തട്ടിലുൾപ്പെടെ പ്രത്യേക നിർദേശമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. യൂണിയന്റെ വജ്രജൂബിലി സമ്മേളനം പ്രമാണിച്ചു ഈ വർഷം വരിസംഖ്യയായി ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് 1500 രൂപ മുതൽ 2000 രൂപ വരെ പിരിക്കുന്നുണ്ട്.

