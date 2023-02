എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി കാസർകോട് ഗവ.കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ

കാസർകോട് ∙ ഗവ. കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എം.രമ. വിദ്യാർഥികളെ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് രമയെ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു ഇടപെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കിയിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ റാഗിങ്ങിനും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനും പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇവ അനുവദിക്കാതിരുന്നതാണ് പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിതരാക്കിയതെന്നും രമ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐയും പ്രതികരിച്ചു.

കോളജിൽ അസാന്മാർഗിക പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാണ്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് കുടിവെള്ളം മലിനമാണെന്നാരോപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഒാഫിസ് മുറിയിലെത്തി ബഹളം വച്ചത്. താൻ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല. ഒാഫിസിൽ പണവും ചോദ്യപ്പേപ്പറും ഉള്ളതിനാൽ അവയുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചാണു മുറി പൂട്ടിയത്. പിറ്റേന്നും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നു രമ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ എസ്എഫ്ഐ നിഷേധിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

60 എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പരാതിയിൽ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഗവ.കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും പ്രിൻസിപ്പലും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ജില്ലയിലെ സിപിഐ–സിപിഎം ബന്ധത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ രമയുടെ ഭർത്താവ് സിപിഐയുടെ മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. സിപിഐ എംഎൽഎ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരനെതിരായ വധശ്രമക്കേസിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ കൂറുമാറിയത് എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. സിപിഎം നേതാക്കളുടെ നടപടിക്കെതിരെ സിപിഐയിൽ അമർഷം നിലനിൽക്കെയാണ് എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ സിപിഐ ബന്ധമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: Complaints were received against SFIs for ragging and drug use says Former principal M. Rama