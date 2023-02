ദുരിതാശ്വാശ നിധി തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ ആരെന്നു വ്യക്തമായി: എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

പേരാമ്പ്ര ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണെന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ വ്യക്തമായെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, അടൂർ പ്രകാശ് എംപി എന്നിവരുടെ പങ്ക് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ അപേക്ഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിഛായ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്നു സംശയമുണ്ട്.

ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം. ജുഡീഷ്യറിയെ ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി നിയമനം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. കോഴിക്കോട് എൻഐടി ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാധ്യമ പരിശീലന സ്ഥാപനവുമായി ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രം വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ കാവിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എൻഐടിയിൽ വിദ്യാർഥിരാഷ്ട്രീയം അനുവദിക്കാത്ത ഡയറക്ടറും അധ്യാപകരും ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനാണ് ഇതിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇടതു എംഎൽഎയായ പി.ടി.എ.റഹീം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം.

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ആർഎസ്എസുമായി എന്താണ് ചർച്ച നടത്തിയത് എന്നു വ്യക്തമാക്കണം. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് യുഡിഎഫും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ചർച്ച. ഇ.പി.ജയരാജൻ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മാർച്ച് 18 വരെ സമയമുണ്ടല്ലോയെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ ചിലർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ആരോപണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ, പാർട്ടി ഒരു നേതാവിനെതിരെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തില്ലെന്നും അതിന് അനുവദിക്കുകയുമില്ലെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.

English Summary: CPM not needed to threaten anyone: MV Govindan